Москва, 21 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. Как заявили 21 августа в пресс-службе вуза, причина его задержания никак не связана с деятельностью в университете, сообщил телеканал РЕН ТВ.

РУДН

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении преподавателя возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1. УК РФ). По версии следствия, за денежное вознаграждение он помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии. Его помощью воспользовались более десяти иностранцев.

Сейчас следствие устанавливает, сколько ещё человек могли обратиться к мужчине за помощью в заключении брака.

В пресс-службе вуза телеканалу сообщили, что Оввигхо работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.

«В англоязычной магистратуре он читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга. В 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016-м защитил кандидатскую диссертацию», ― уточнили в учреждении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Москве правоохранители задержали преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции. В отношении пяти задержанных, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов полиции столицы, возбудили уголовное дело. В жилище подозреваемых провели обыски. Правоохранители обнаружили документы, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлениям.

22 июля следователи в Москве задержали членов преступной группы, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции в российской столице. Задержанные с сентября 2023 года заселяли иностранцев, незаконно находившихся в России, в 150 квартир, владельцы которых умерли.