Москва, 21 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве, сообщила 21 августа объединённая служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы <…> без изменения», — говорится в сообщении.

Согласно вынесенному решению, Булгаков останется под стражей. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее, 21 августа, генералу Булгакову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

О задержании бывшего замминистра обороны России стало известно 26 июля. Булгакова отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. На имущество и банковские счета генерала наложили обеспечительные меры.

Генерала также проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.