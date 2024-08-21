Москва, 21 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Европейский союз ожидает, что Киев на фоне закона о возможном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) будет соблюдать право на свободу вероисповедания. Об этом 21 августа заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Мы верим, что государственные органы Украины обеспечат соблюдение этих прав», — заявил он «РИА Новости».

Стано также отметил, что Конституция Украины предусматривает право на свободу вероисповедания и убеждений в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и Хартией ЕС об основных правах.

При этом, по его мнению, Украина приняла закон о запрете УПЦ по соображениям безопасности и якобы для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России.

Верховная рада Украины 20 августа приняла в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

В МИД России назвали закон о запрете УПЦ попыткой надругаться над верой в угоду политическим целям. В ведомстве указали на разрушение на Украине вековых духовных устоев народа.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел сообщила, что организация приступила к анализу положений принятого Киевом закона о фактическом запрете УПЦ. Она добавила, что УВКПЧ продолжит наблюдать за ситуацией с УПЦ на Украине.