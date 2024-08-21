Москва, 21 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Государственного совета КНР Ли Цяна.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Премьер Государственного совета Китая Ли Цян

Перед началом встречи Путин обменялся рукопожатием с Ли Цяном и поблагодарил его за приезд в Москву.

Премьер Госсовета Китая прибыл в Москву по приглашению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. До встречи с президентом РФ Ли Цян и Мишустин провели 29-ю регулярную встречу глав правительств двух государств. На ней стороны обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

До этого Путин встречался с Ли Цяном в мае, в ходе своего государственного визита в Китай. Тогда российский лидер отметил, что главу правительства КНР ждут в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, премьер Госсовета Китая прилетел в Москву днём 20 августа и будет находиться с визитом в столице до 22 августа. Ожидается, что по итогам его визита стороны подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Ли Цян 21 августа заявил, что отношения между Россией и Китаем выдержали международную турбулентность. По его словам, дружба между двумя государствами прочная, крепкая и непоколебимая, а их многогранное сотрудничество демонстрирует стабильное развитие.

Позднее в этот же день премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа. Перед этим он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Ли Цян уточнил, что это напомнило ему о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад Россия и Китай вместе сражались против фашистов.