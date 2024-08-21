Москва, 21 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить с интервалом в 15 минут. Об этом 21 августа сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ

«В нашем проекте, с учётом того количества пассажирских мест, интервалов движения, <…> когда мы выйдем на те объёмы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут», — сказал он.

По словам Ликсутова, в результате москвичи и петербуржцы получат уникальные возможности, и города станут гораздо ближе друг к другу — почти в два раза, чем сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в границах столицы должно быть размещено четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1). Он уточнил, что протяжённость ВСМ-1 в Москве составит 25,2 километра.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов 7 августа сообщил, что разработка российского высокоскоростного электропоезда идёт по графику. По его словам, первые составы, скорость которых составит до 400 км/ч, должны быть запущены в 2028 году.