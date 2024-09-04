Москва, 4 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В российском прокате стартует фильм «Смотри на меня», основанный на личной истории режиссёра Владимира Грамматикова. Картина рассказывает историю бывшей оперной певицы Нины Левицкой, которая в послевоенные годы вместе со своими четырьмя детьми отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего мужа. Дорога сводит героев со множеством людей: некоторые откровенно опасны, другие дарят тепло и веру в будущее.

kino-teatr.ru Кадр из фильма «Смотри на меня»

«Надеюсь, нам удастся донести до зрителей: для человека самое важное — родные, которые своей поддержкой, советом и просто теплым словом формируют фундамент, позволяющий справиться с любыми невзгодами и верить в лучшее», — отметил режиссёр Владимир Грамматиков. По его словам, ему особенно приятно, что работа выходит в 2024 году, объявленном президентом Владимиром Путиным Годом семьи.

Тему семьи раскроет ещё одна громкая премьера этого сентября — фильм «Обе две». Главные роли в нём сыграли Кристина Асмус и Таисья Калинина. Их героини, тётя и племянница, учатся выстраивать доверительные отношения и помогать друг другу, вместе справляться с трудностями подросткового возраста и искать то, что сближает, преодолевая разногласия поколений.

kino-teatr.ru Кадр из фильма «Обе две»

В день премьеры, 5 сентября, эти фильмы смогут посмотреть не только жители больших городов, но и зрители более тысячи региональных кинозалов, обновлённых по национальному проекту «Культура».

За время реализации нацпроекта доступ к цифровому кино получили более 20 миллионов человек. А до конца 2024 года по всей стране, в том числе в новых регионах, заработают ещё более 90 кинозалов. Бесплатный поход на отечественные фильмы обеспечит Пушкинская карта.

Например, киноновинки теперь доступны в хорошем качестве жителям посёлка Оршанка в Марий Эл. До этого им приходилось ездить в кинотеатры в Йошкар-Оле, а это более 30 км.

В обновлённом кинозале посёлка появились современный цифровой лазерный кинопроектор, экран для просмотра фильмов в 3D, комплект оборудования для людей с нарушениями зрения, аппараты для продажи билетов. Комфортнее стал и зрительный зал.

Сотрудники отмечают: благодаря изменениям аудитория кинозала помолодела.

«Кинозал — настоящий повод для гордости и замечательный подарок для жителей района. С удовольствием посещают кинозал и школьники, и целые семьи. Отзывы о киносеансах, качестве услуг только положительные», — отметила руководитель муниципального учреждения культуры «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» Лариса Братухина.

Министерство культуры России

Кинозал «Космос» обновили в адыгейском ауле Хакуринохабль, в котором проживают 4,5 тысячи человек. Раньше посмотреть новые фильмы они могли только в Майкопе, проехав более 50 км.

После модернизации кинотеатр проводит более 25 сеансов каждый месяц, в том числе бесплатные показы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оставшихся без попечения родителей. По оценке заведующего отделом фильмов Моса Надюкова, наиболее посещаемыми фильмами на сегодняшний день стали «Холоп 2», «Сто лет тому вперед», «Майор Гром: Игра» и «Непослушники». А в августе обновлённый кинотеатр присоединился к Всероссийской акции «Ночь в кино».

Как сообщало ИА Регнум, жители небольших городов и сёл России теперь могут посмотреть отечественные новинки в современных кинотеатрах. Это стало возможным по нацпроекту «Культура». С его помощью в разных точках нашей страны обновляются залы для показа фильмов.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Это специальная инициатива для популяризации культуры среди молодёжи. По Пушкинской карте можно посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры. На балансе карты пять тысяч рублей, две из которых можно потратить на просмотр фильмов.

Получить Пушкинскую карту просто. Нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться в нём и подтвердить выпуск виртуальной карты.