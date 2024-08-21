Москва, 21 августа, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом 21 августа сообщили в суде.

РИА Новости/Алексей Ерешко Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков

«Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере», — следует из оглашенных материалов.

Согласно озвученной апелляционной жалобе на арест, вину генерал не признал.

Как сообщало ИА Регнум, информация о задержании генерала Булгакова появилась 26 июля. После генерала отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в Вооружённые силы РФ некачественного продовольствия по завышенным ценам. На имущество и банковские счета генерала были наложены обеспечительные меры.

В деле также фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и Грязинским пищевым комбинатом.

18 августа стало известно, что генерала проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений.