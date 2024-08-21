Москва, 21 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Следователи потребовали отправить под стражу блогера Андрея Сидоропуло, которого обвиняют в мошенничестве с продажей образовательных курсов. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

личная страница Андрея Сидоропуло в социальных сетях

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сидоропуло, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ― указали в суде.

Заседание, на котором подозреваемому вынесут решение о мере пресечения, назначено на 21 августа.

Как сообщало ИА Регнум, основателя образовательных онлайн-курсов Сидоропуло сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 20 августа по обвинению в мошенничестве. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина рекламировал себя как профессионала и высококлассного специалиста в сфере онлайн-обучения по арбитражу трафика, создавшего не имеющую аналогов программу обучения. Он гарантировал своим ученикам высокий доход и обещал поддержку, при этом взятые на себя обязательства фигурант выполнять не намеревался.

Вместе с соучастниками Сидоропуло создал интернет-ресурс, организовал рекламную кампанию и открыл офисы в Москве и Краснодаре для очных занятий. От действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы суммы от 48,8 до 389,9 тыс. рублей. В общей сложности ущерб оценили в более чем 8,3 млн рублей.