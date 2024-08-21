Москва, 21 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Станцию Московского метрополитена «Саларьево» открыли для входа и выхода пассажиров. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Станция «Саларьево» работает для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение электропоездов на Сокольнической линии метро Москвы идёт в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 августа станцию метро «Саларьево» в Москве закрыли по требованию МЧС. Поезда в этот период временно проезжали по ней не останавливаясь.

Как рассказал источник ИА Регнум, на станции произошло задымление из-за загорания электрического кабеля в трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила два квадратных метра, и его оперативно ликвидировали. Из-за этого со станции эвакуировали пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

На станции «Арбатская» Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена 17 августа сработала система управления гермозатвора. Из-за этого пересадку пассажиров временно проводили через станцию «Боровицкая». Работники метро оперативно отрегулировали ситуацию.