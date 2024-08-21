Севастополь, 21 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Участие американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в нападении украинской армии на Курскую область является вызовом России со стороны США. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Это] неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

Он подчеркнул, что США полностью вовлечены в конфликт на Украине. По словам Белика, Вашингтон интегрировал своих военнослужащих в украинскую армию, после чего начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий.

Парламентарий назвал ЧВК «глазами и ушами» американской армии во всех военных операциях Украины. Депутат также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наёмников, чтобы исключить «приход на российскую землю с оружием».

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети снимок с надписью «Ребята в Курске», на котором изображены трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками на фоне бронемашины.

Известно, что эта ЧВК действует на Украине уже два года. Первый опубликованный пост, связанный с действиями компании в этой стране, датируется 26 февраля 2022 года. На других снимках и видео зафиксированы действия Forward Observations Group зимой-весной 2024 года, в частности в Часовом Яре.

Министерство иностранных дел России заявило, что участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника украинского конфликта. МИД также вызвал временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс. Дипломату заявили решительный протест в связи с действиями незаконно проникших в Курскую область журналистов из США, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК во вторжении украинских формирований в регион РФ.

20 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил что в числе иностранных наёмников украинских войск в Курской области есть военнослужащие подразделений НАТО. По его словам, ВСУ добавили в состав своих боевиков огромное количество наёмников из-за рубежа.