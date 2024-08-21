Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Москва, 21 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, переоформленного на родителей. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.
Соответствующее решение ВС вынес по делу разведённой семейной пары из Белгородской области. Расстаться они решили спустя восемь лет брака и начали делить имущество в суде. Спорным моментом стали две однокомнатные квартиры, средства на покупку которых супруг перевел на счет своей матери. Она совершила оплату, оформив как беспроцентный заём сыну. Позже он заключил договоры о приобретении квартир, оформив их на себя. Однако позже передал матери в счет отступного по договорам займа, передало «РИА Новости».
В ходе развода суд отказался делить эти квартиры, не сочтя их совместным имуществом пары. Верховный суд не согласился с данным решением.
В ведомстве отметили, что мужчина перевёл матери деньги, находясь в браке. Они являются общим имуществом. Жена может затребовать учёт стоимости такого имущества при разделе, если будет доказано распоряжение общим имуществом без её согласия. Таким образом, супруг может претендовать на долю в квартирах, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.
В определении суда подчёркивается, что при установлении факта отчуждения общего имущества одним из супругов без согласия другого при разделе учитывают это имущество или его стоимость.
Как сообщало ИА Регнум, в Госдуму в феврале внесли Законопроект, запрещающий заключать сделки по автомобилям и другим транспортным средствам без письменного согласия второго супруга. 16 августа однако проект был отозван в связи с необходимостью доработки.