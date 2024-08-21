Москва, 21 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, переоформленного на родителей. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Соответствующее решение ВС вынес по делу разведённой семейной пары из Белгородской области. Расстаться они решили спустя восемь лет брака и начали делить имущество в суде. Спорным моментом стали две однокомнатные квартиры, средства на покупку которых супруг перевел на счет своей матери. Она совершила оплату, оформив как беспроцентный заём сыну. Позже он заключил договоры о приобретении квартир, оформив их на себя. Однако позже передал матери в счет отступного по договорам займа, передало «РИА Новости».

В ходе развода суд отказался делить эти квартиры, не сочтя их совместным имуществом пары. Верховный суд не согласился с данным решением.

В ведомстве отметили, что мужчина перевёл матери деньги, находясь в браке. Они являются общим имуществом. Жена может затребовать учёт стоимости такого имущества при разделе, если будет доказано распоряжение общим имуществом без её согласия. Таким образом, супруг может претендовать на долю в квартирах, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.

В определении суда подчёркивается, что при установлении факта отчуждения общего имущества одним из супругов без согласия другого при разделе учитывают это имущество или его стоимость.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуму в феврале внесли Законопроект, запрещающий заключать сделки по автомобилям и другим транспортным средствам без письменного согласия второго супруга. 16 августа однако проект был отозван в связи с необходимостью доработки.