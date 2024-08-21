Москва, 21 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. На выборах депутатов Мосгордумы, которые пройдут с 6 по 8 сентября, будут доступны все существующие способы голосования. Сделать выбор при помощи цифрового бюллетеня можно онлайн или на любом избирательном участке города. Столичные власти напомнили жителям Москвы, что проголосовать при помощи бумажного бюллетеня можно только на участке по месту прописки. В этом случае понадобится подать заявление.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Возможность проголосовать будет у всех совершеннолетних жителей Москвы с постоянной регистрацией в столице. Принять участие в выборах можно в любой из трех дней голосования.

Для участия в выборах у пользователя должна быть полная учетная запись на mos.ru. Также понадобится любое устройство с доступом в интернет — компьютер, планшет или смартфон. При этом можно находиться в любой точке страны. Подавать заявку для участия в онлайн-голосовании не нужно.

Избирательные участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20:00. На любом из них можно будет воспользоваться терминалом электронного голосования. Выбирать участок заранее не требуется.

Получить бумажный бюллетень можно только на участке по месту постоянной регистрации. Такой способ голосования будет доступен тем, кто до 2 сентября подаст заявление о включении в соответствующий список избирателей. Сделать это можно на mos.ru.

После того как заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня будет рассмотрено и одобрено, другие способы отдать голос на выборах станут недоступны. Если планы изменятся, заявление разрешается отозвать в срок до 2 сентября. После отзыва избиратель по-прежнему сможет проголосовать на выборах — при помощи терминала на любом участке города или онлайн на mos.ru, если ему доступно дистанционное электронное голосование.