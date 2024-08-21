Москва, 21 августа, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Более 9 миллионов рублей перечислили москвичи за неделю пострадавшим в Курской области с помощью сайта «Миллион призов». Об этом сообщил глава «Новых технологий управления» Александр Пищелко.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Перевести баллы в адрес Российского Красного Креста может каждый житель нашего города. Пожертвования помогут оперативно доставить гуманитарную помощь людям, которые сейчас лишены самого необходимого (…) Всего за неделю, благодаря неравнодушию наших жителей, удалось собрать более 9 миллионов рублей», — отметил он.

Чтобы перевести баллы, нужно зайти на сайт «Миллион призов» и в разделе «Поощрения» выбрать категорию «Благотворительность». Перевести можно от 500 до 10 тысяч баллов, при этом один балл равен одному рублю. Количество переводов не ограничено.

Городские баллы программы лояльности выдаются за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и других. Призовые баллы получают в акции #ВыбираемВместе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, начиная с 6 августа украинская армия предпринимает попытки атаковать Курскую область. Подразделения российской армии остановили бойцов ВСУ в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. ВСУ за всё время боёв на курском направлении потеряли более 4130 военных. В Брянской, Курской и Белгородской областях 9 августа ввели режим контртеррористической операции в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.