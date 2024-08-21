Москва, 21 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 68 лет умер генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Об этом 21 августа сообщает MK.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, мужчина почувствовал недомогание в своей квартире на улице Академика Анохина. Его жена вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти военного.

Отмечается, что в мае 2024 года Древаль получил огнестрельное ранение в ногу в результате конфликта с таксистом. Причиной конфликта стало замечание генерала о том, что водитель не умеет пользоваться навигатором.

Древаль более 30 лет служил в армии, бывал в горячих точках, некоторое время занимал пост заместителя начальника тыла Вооружённых сил РФ.