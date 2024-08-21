Москва, 21 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Москвич принёс в отделение банка поддельный договор с вузом, чтобы получить образовательный кредит по льготной процентной ставке. Банк одобрил мужчине кредит на 6,5 млн рублей, после чего мужчина обналичил счёт и скрылся. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вечером 8 августа в один из российских банков обратился 31-летний Андрей Д. с просьбой выдать ему кредит на образование.

«Мужчина предоставил договор с образовательной некоммерческой организацией высшего образования «Московский технологический институт» для получения образовательного кредита на сумму 6 500 000 руб. После оформления кредитного договора банк перевел 500 000 рублей по реквизитам вуза, оставшиеся кредитные средства по требованию заявителя были переведены на его счет», — сообщил собеседник.

Мошенничество раскрылось, когда мужчина стал обналичивать полученные в кредит деньги. Деньги, перечисленные в счёт образовательного кредита, нельзя снять и потратить, что прописано в условиях на сайте банка. Сотрудники банка обратились в полицию.

«Правоохранители проверили договор с вузом, он оказался поддельным. Человека с такими данными ни в абитуриентах, ни в числе студентов никогда не было», — рассказал источник.

По информации ИА Регнум, Андрей Д. является частым заёмщиком в микрозаймовых организациях. На мужчину также открыто несколько исполнительных производств от 2022 года за неуплату по кредитным обязательствам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенникам удалось обмануть москвичку, подделав паспорт и голос супруги рэпера Джигана блогера Оксаны Самойловой. Девушка поверила фейковой Самойловой и перевела 150 тыс. рублей неизвестным.