Москва, 21 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Поисковые запросы о Rutube в августе выросли в шесть раз по сравнению с июлем. Это позволило сервису стать лидером по спросу среди российских видеохостингов. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба сервиса.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Пользователи стали проводить на платформе больше времени. Среднее время просмотра контента достигло 57 минут. Также Rutube вышел на уровень девяти миллионов дневной аудитории, в то время как в июле средний показатель составлял четыре миллиона. В топ-чарты вышли мультфильмы для детей, которые смотрели в четыре раза чаще.

Другие отечественные онлайн-площадки также отмечают повышение спроса на детский контент. Например, у «Кинопоиска», который принадлежит «Яндексу», с 5 по 11 августа число подписчиков, которые смотрели детский контент, выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Okko (АО «Новые возможности») также фиксирует рост подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier (входит в «Газпром-медиа холдинг») с 1 по 12 августа просмотры детского контента увеличились в 3,5 раза в сравнении с аналогичной неделей в июле. У Kion (МТС) за этот же период число просмотров детско-семейного контента выросло примерно на 50%. В первую неделю августа в «VK Видео» число просмотров контента для детей выросло на 57% по сравнению со среднемесячными июльскими показателями.

Председатель Общественного совета при Минцифры и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что в 2023 году производители контента, получившие поддержку Института развития интернета (ИРИ), чаще всего размещались в соцсети «ВКонтакте», в Telegram и «Одноклассниках».

«Что касается Rutube, в прошлом году количество просмотров проектов ИРИ на площадке выросло в рекордные пять раз. При этом детский и семейный контент — одно из самых быстро растущих направлений на отечественных цифровых платформах. В топе по просмотрам — российские мультфильмы и анимационные сериалы, которые были популярны и при большом количестве зарубежного контента на площадках, и остались востребованными сейчас, когда конкуренции со стороны западных проектов ощутимо меньше», — приводит пресс-служба его слова.

Он подчеркнул, что создатели не должны это принимать как должное, им нужно стремиться отвечать на этот запрос новыми проектами, которые будут интересны детям и подросткам разных возрастов, в идеале — нескольким поколениям. Подобных проектов должно становиться больше из года в год, в том числе благодаря государственной поддержке индустрии, добавил он.

Член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что отрадно наблюдать, как Rutube активно развивается. Он также похвалил и другие отечественные площадки за то, что на них можно найти контент на любой вкус, особенно детский.

«Это мотивирует родителей и их детей переходить с опасного YouTube на отечественные онлайн-площадки. Это важно, так как речь тут про безопасность детей в интернете. Конечно, переход с YouTube на наши платформы касается безопасности и взрослых. Надеюсь, российские пользователи продолжат и дальше активно переходить на отечественные онлайн-платформы», — цитирует пресс-служба его слова.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич выразил радость за Rutube и другие российские онлайн-площадки.

Он отметил, что на российских платформах много детского контента, который уже смогли оценить российские пользователи.

«Конечно, важно, чтобы как можно больше россиян перешло с русофобского YouTube на отечественные онлайн-платформы. Уверен, что переход продолжится, а наши площадки будут радовать пользователей интересным и полезным контентом, в том числе детским, увеличивая его количество», — заявил он.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников уверен, что рост потребления детского контента на отечественных площадках не временное явление, а устойчивая тенденция. Российские платформы выбирают не из-за отсутствия альтернативы, а потому что они удобны, безопасны и предлагают качественный и разнообразный контент.

Как передавало ИА Регнум, по данным профильных сервисов, с начала августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах в России.

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 26 июля предупредил, что работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.