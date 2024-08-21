Курск, 21 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Российские военные сбили в небе над Курской областью очередной украинский беспилотник. Об этом 21 августа сообщили в Министерстве обороны.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Украинский дрон сбили дежурные средства над территорией региона противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа российские ПВО уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотников самолётного типа. Два из них сбили над Курской областью.

Позднее 21 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё две ракеты в небе над регионом. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил российских военных, защищающих границу.

Он также сообщил, что в результате атаки беспилотника украинских формирований в Большесолдатском районе Курской области погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

Днём 20 августа в небе над регионом уничтожили две украинские ракеты и два дрона. Вечером того же дня были сбиты два украинских беспилотника — по одному над Курской и Белгородской областями.