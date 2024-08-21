Москва, 21 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Неделя гастрономического конкурса на Манежной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» завершилась выбором двух новых финалистов. Самыми востребованными блюдами у гостей стали дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба и перепечи с фермерским сыром и зелёным луком.

Сайт форума-фестиваля «Москва 2030»

Покорить москвичей и туристов своим кулинарным мастерством есть шанс у 40 поваров. Имена победителей прозвучат в День города Москвы 8 сентября. Лучшие угощения определяют еженедельно благодаря наибольшему интересу со стороны посетителей торговых шале.

В первую неделю гости чаще всего выбирали дальневосточные чебуреки, раскупив около 2 тысяч порций, а также ломоть картофельного хлеба с олениной, попробовав более 1,5 тысячи порций. Во вторую неделю было распродано более 1,6 тысячи порций перепечей и около 3 тысяч порций дальневосточного ломтя.

Все конкурсные лакомства стоят ровно 300 рублей. Свои блюда, приготовленные из продуктов российского производства, повара поочередно представляют на большой сцене, а меню презентаций меняется каждую неделю.

На этой неделе кулинары рассказывают, как готовить карельскую сливочную уху лохикейтто, мини-чебуреки с крабом и креветками, десерт «Калинник», чуду с говядиной халяль, сугудай из нельмы с печёным картофелем, сырный «Макар» с курицей и вешенками, вареники ручной лепки с вишней с соусом из заварного крема, чепалгаш с творогом и зеленью, пельмени с алтайской бараниной, а также завертыш «Уральский»

Сайт форума-фестиваля «Москва 2030»

Приготовление блюд проходит под наблюдением профессионального жюри с участием известных столичных рестораторов, поваров и критиков. Попробовать все эти блюда можно до 25 августа на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Манежной площади.

«Карельский сливочный суп лохикейтто с форелью попадёт обязательно в будущее», — отметил ИА Регнум шеф-повар этнокультурного проекта «В Карелии Есть» Михаил Гаврилов. По его словам, традиции приготовления и употребления этого супа передаются из поколения в поколение.

Кроме того, современные люди бережно относятся к биоресурсам водных богатств России.

«А форель это аквакультура, выращивание которой на рыбоводческих хозяйствах одновременно и экологично, и сохраняет дикие ценные породы рыб в своей естественной среде обитания нетронутыми. И рыбные богатства нашей страны прирастают», — добавил Гаврилов.

Также шеф-повар подчеркнул заботу современных москвичей о своём здоровье и здоровье будущих поколений.

«Форель — это низкокалорийный источник омега-3 и продукт, обладающий уникальными питательными свойствами. Молочная продукция — это тоже сила и здоровье. В нашей стране трудятся множество отличных производителей высококачественной молочной продукции», — сказал он.

Рецепт карельского сливочного супа из форели лохикейтто предельно прост, что тоже имеет огромное значение для ритма современной столицы, заключил Гаврилов.

О «простой и понятной» еде из Дагестана, пирогах чуду, ИА Регнум рассказал сооснователь сети кухни народов Дагестана «Дагестанская лавка» Расул Паркуев.

«Это тонкие пресные лепёшки с начинкой, обжаренные на сухой сковороде. Сытные и поджаренные пироги на тонком бездрожжевом тесте с мясом (халяль), сыром, картофелем и грибами, с зеленью, и с тыквой. Наши чуду пекутся на сухой сковороде, а потом смазываются топлёным или растительным маслом! Всё очень вкусно, сытно и полезно», — отметил он.

А благодаря разработанному сетью полуфабрикату чуду стал более «мобильным» и постоянно участвует в массовых уличных фестивалях страны.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября. Он охватывает более 30 городских площадок, 16 из которых расположены в знаковых местах города, например в парке «Зарядье» и парке Горького, в «Манеже», Гостином дворе. Гости фестиваля могут посетить экспозиции, посвящённые технологиям и градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде.