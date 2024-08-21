Курск, 21 августа, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ВМФ России взяли в плен 18 штурмовиков украинских формирований в Курской области. Об этом 21 августа рассказал представитель российского силового ведомства.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Морпехи из 810-й бригады у населённого пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков», — процитировало его слова «РИА Новости».

Представитель силового ведомства уточнил, что взятые в плен украинские бойцы относятся к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа армия России взяла в плен 15 наёмников украинской армии в Суджанском районе Курской области. Операцию провели несколько российских подразделений при поддержке авиации.

Ранее в этот же день морпехи Черноморского флота взяли в плен 19 украинских диверсантов около Ольговки в Курской области. Отмечалось, что взятые в плен боевики служили в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Украинские войска начали атаки на Курскую область 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ проникнуть вглубь российской территории. По данным Минобороны РФ, по состоянию на 20 августа украинские боевики потеряли с начала вылазки на этом направлении свыше 4130 бойцов.