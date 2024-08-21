Москва, 21 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Выборы губернатора Курской области не будут переносить. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев в ходе заседания комиссии.

Варвара Гертье/РИА Новости

«Речь идёт о муниципальных выборах. Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в единый день голосования, если не будет принято нового решения», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа избирательная комиссия Курской области утвердила решение о досрочном проведении голосования на выборах главы региона. Отмечалось, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности граждан.

Досрочные выборы губернатора области и совместные с ними муниципальные выборы будут проходить с 28 августа по 5 сентября. При этом основное голосование на них состоится с 6 по 8 сентября. Должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области сейчас занимает Алексей Смирнов.

В середине июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ЕДГ) пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.