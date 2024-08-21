Москва, 21 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Премьер Государственного совета Китая Ли Цян отметил патриотизм русского народа во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая состоялась 21 августа в Доме правительств в Москве.

Илья Питалев/РИА Новости Премьер Государственного совета Китая Ли Цян на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

«Я ещё больше почувствовал великий патриотизм русского народа», — заявил Ли Цян.

Перед встречей с Мишустиным глава китайского кабмина возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По словам премьера Госсовета КНР, это напомнило ему о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад Россия и Китай вместе сражались с фашистами.

Ли Цян также назвал дружбу с Россией прочной, крепкой и непоколебимой. Он напомнил, что отношения двух народов имеют давнюю историю и выдержали международную турбулентность.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 20 августа прибыл с официальным визитом в Москву. В столице он пробудет до 22 августа. Визит состоялся по приглашению российского премьер-министра для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран. У Ли Цяна также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Во время переговоров с китайский политиком Мишустин заявил, что доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%. Помимо этого, глава российского правительства заявил, что Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов.