Донецк, 21 августа, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало спешно оттягивать войска из-под освобождённой российскими войсками железнодорожной станции Выемка в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 августа со ссылкой на источники сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«На северском направлении командование вооружённых формирований Украины пытается избежать окружения своих подразделений», ― пояснил эксперт в Telegram-канале.

Он отметил, что после успешного продвижения подразделений Вооружённых сил РФ в районе Ивано-Дарьевки и станции Выемка украинская армия отступает в северо-западном направлении.

По словам военного эксперта, командование ВСУ перебросило в Звановку дополнительные артиллерийские подразделения, которые обеспечивают огневое прикрытие отступающим бойцам. Одновременно с этим украинская армия ведёт огонь по авангардам ВС РФ, пытаясь замедлить продвижение российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, железнодорожную станцию Выемка на территории ДНР подразделения Южной группировки войск освободили 19 августа. Армия России нанесла удары по личному составу и технике нескольких бригад ВСУ у Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива в ДНР. В результате украинские боевики за сутки потеряли до 570 бойцов и шесть автомобилей.

В тот же день российские войска освободили населённый пункт Артёмово в ДНР. 18 августа ВС России освободили Свиридоновку. Группировка войск «Центр» также нанесла удары по позициям ряда бригад ВСУ у Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки. В Минобороны 16 августа сообщили об освобождении армией России Сергеевки в ДНР.

Командир расчёта барражирующих боеприпасов «Ланцет» российских Воздушно-десантных сил группировки войск «Днепр» с позывным Рысь 21 августа рассказал, что командование ВСУ сняло ряд подразделений с херсонского направления для переброски их на север.