Курск, 21 августа, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия решила перенести голосование на выборах депутатов в семи муниципальных образованиях Курской области. Соответствующее постановление 21 августа приняли на заседании органа.

Алексей Коновалов/ТАСС

Выборы в 10 органов местного самоуправления должны были состояться в единый день голосования, назначенный на 8 сентября.

«Голосование отложили в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове», — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Процесс подготовки и проведения голосования возобновят при полной гарантии безопасности избирателей.

Ранее в этот же день ЦИК сообщила, что выборы губернатора Курской области не будут переносить. 19 августа избирательная комиссия Курской области приняла решение о досрочном проведении выборов губернатора региона. Избиратели смогут проголосовать с 28 августа. При этом основное голосование на них состоится с 6 по 8 сентября.

14 августа Булаев заявил, что в единый день голосования 8 сентября досрочное голосование будет возможно в восьми приграничных регионах. В их число вошли Курская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также Крым, Севастополь и Краснодарский край.