Самара, 21 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. «Роснефть» и министерство туризма Самарской области представили маршрут для автотуристов «Жигулёвские выходные». Новый маршрут проходит по знаковым и самым живописным локациям региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Презентация маршрута состоялась на автозаправочном комплексе «Роснефть» в Самаре. В мероприятии принял участие именитый штурман гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Егор Охотников.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Туристический маршрут «Жигулевские выходные» пролегает через Самару, Тольятти, Сызрань и уникальные ландшафты и локации региона. Благодаря проработанной логистике туристы могут рационально использовать время в путешествии и погрузиться в атмосферу Поволжья, а через мобильное приложение «АЗС Роснефть» легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.

В старинном городе Сызрани гостей познакомят с единственным в области кремлём. Построенный в 1683 году, он признан объектом культурного наследия общероссийского значения.

В «автомобильной столице», городе Тольятти, туристы смогут посетить музей АвтоВАЗа, а также производственную площадку LADA Sport ROSNEFT — ведущей команды в российских кольцевых гонках, титульным спонсором которой многие годы является «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Столица губернии Самара удивит путешественников самой протяжённой пятикилометровой набережной. С любой её точки открывается захватывающий панорамный вид на Волгу. В исторической части города гостей встретят музей-усадьба автора «Золотого ключика» Алексея Толстого, художественный музей и уникальное подземное сооружение — бункер Сталина, расположенный на глубине 37 метров.

По пути автотуристы могут посетить и другие культурные достопримечательности региона — старинное село Ширяево, где Илья Репин писал эскизы к картине «Бурлаки на Волге», готический замок на берегу Жигулёвского моря и многое другое.

Маршрут включает и уникальные памятники природы — национальный парк «Самарская Лука» и Жигулёвский заповедник. В этом году парку «Самарская Лука» исполняется 40 лет со дня образования.

Самарская область — один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть. В Самарской области работают такие крупные предприятия «Роснефти», как «Самаранефтегаз», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, АО «Самаранефтепродукт».