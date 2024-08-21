Нижний Тагил, Свердловская область, 21 августа, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Уральская транспортная прокуратура проверит сообщения СМИ о полёте неизвестного самолёта над Нижним Тагилом. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ранее местные СМИ писали, что над оборонным предприятием «Уралвагонзавод» в городе несколько дней кружил неопознанный борт.

«Организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечалось, что в ведомстве устанавливают владельцев самолёта.

Как передавало ИА Регнум, в мае прокуратура начала проверку по факту выезда автомобиля на лётное поле перед движущимся самолётом. Борт рейса Кострома — Санкт-Петербург в это время следовал на стоянку и остановился в 50 м от автомобиля.