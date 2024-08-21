Уфа, 21 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Башкортостане стартовала IX GMP-конференция. В мероприятии примут участие представители 25 стран. В рамках деловой программы состоится 12 тематических сессий и три мастер-класса. Лейтмотивом всех событий стал слоган «GMP — непрерывное развитие».

Непрерывное развитие необходимо в разработке лекарственных средств, внедрении новых технологий производства инновационных лекарственных препаратов, совершенствовании систем качества фармацевтических предприятий, и, конечно же, развитие касается вопросов регулирования обращения лекарственных средств. Об этом заявил на торжественном открытии IX Всероссийской GMP-конференции с международным участием директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков.

GMP-конференция — ежегодное мероприятие в области надлежащих производственных практик, которое проводится с 2016 года в разных городах России. В 2024 году фармацевтическое сообщество — эксперты и регуляторы из 25 стран при участии представителя ВОЗ — собрались в Уфе, чтобы обсудить векторы развития, особенности и перспективы взаимодействия в фармацевтической отрасли, специфику производства биологических и высокотехнологичных лекарственных препаратов, передовые подходы к построению системы качества.

«С 2020 года GMP-конференция проводится в смешанном формате, поэтому по ходу мероприятия число стран-участниц будет только расти — к нам присоединятся зрители со всех уголков мира, — уверен Владислав Шестаков. — Ведь повестка программы фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, управления и на всех аспектах жизненного цикла лекарственных препаратов».

По подсчетам организаторов, на открытии и пленарном заседании присутствовало более 600 участников. IX Всероссийская GMP-конференция с международным участием продлится до 23 августа.