Москва, 21 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Команда мэра Москвы, в которую вошли профессионалы разных направлений, на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы выйдет с программой, сформированной на основе пожеланий, наказов и предложений москвичей. В свою очередь, программа московской «Единой России» ляжет в основу работы нового, восьмого созыва МГД, отметил участник команды мэра, руководитель исполкома Московского городского реготделения «Единой России» Максим Руднев.

Сайт партии «Единая Россия»

Руднев рассказал, что на круглом столе с муниципальными депутатами, экспертами и общественниками района Люблино обсудили ключевые направления программы партии «Единая Россия». Среди них он перечислил вопросы образования, здравоохранения, транспорта, безопасности и другие.

«Каждое направление в своем формате активно развивается в Москве, положительно сказываясь на жизни москвичей. И наша задача — сделать жизнь наших горожан еще комфортнее, интереснее и, конечно, безопаснее», — подчеркнул Руднев.

Директор школы № 2010 им. Героя Советского Союза М. П. Судакова Татьяна Бронзес говорила о направлении программы партии «Качественное образование в шаговой доступности в любом районе». Она напомнила, что Москва входит в тройку лучших в мире мегаполисов по качеству школьного образования, выпускники московских школ успешно конкурируют с лучшими выпускниками страны и мира, а доля москвичей-первокурсников в ведущих вузах страны в среднем выросла в три раза.

«В столице созданы уникальные возможности для молодежи, что способствует ранней профориентации и подготовке высококвалифицированных востребованных специалистов, — отметила Татьяна Бронзес. — Одна из задач направления программы, о которой мы сейчас говорим, — трансформация СПО». По ее словам, на сегодняшний день видно, какая огромная работа проводится мэром Москвы для популяризации рабочих профессий и развития системы среднего профобразования. Она добавила, что уже в школе дети могут заниматься в профильных классах, посещать кружки, секции, а учебные заведения активно сотрудничают с предприятиями, что позволяет студентам получать практические навыки еще во время учебы.

«С 2011 года в Москве построено более 600 школ и детских садов с современными классами в школах в шаговой доступности. Важно повышать общий уровень подготовки специалистов, чтобы удовлетворить потребности рынка труда», — заключила директор школы.

В свою очередь, глава муниципального округа района Люблино, координатор партпроекта «Здоровое будущее» в ЮВАО Руслан Багаутдинов подчеркнул, что прогрессивное развитие сегодня наблюдается и в сфере здравоохранения столицы.

«Направление программы «Передовые достижения медицины и здравоохранения доступны каждому» — это история про качество оказываемых услуг, про высокотехнологичность, цифровизацию, внедрение в работу медиков технологий ИИ», — сказал Багаутдинов. Он отметил, что замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), а цифровые сервисы становятся незаменимыми помощниками для московских врачей и пациентов.

По словам Багаутдинова, важно, что сейчас поликлиники строятся по новому московскому стандарту, так как это значит, что в них достаточное число врачей самых востребованных специальностей, используется современное оборудование и передовые цифровые технологии.

«А это прямой вклад в улучшение качества оказания медицинской помощи населению», — заключил Багаутдинов.

Еще одно важное направление программы команды мэра — «Быстрый, комфортный и безопасный транспорт в любой точке города». Как отметил руководитель исполкома московской «Единой России» Максим Руднев, сейчас 90% жителей Москвы находятся в шаговой доступности от ключевых объектов инфраструктуры, а в планах — довести этот показатель до 95%.

«Это подразумевает развитие всех видов транспорта и создание уникальных условий для жителей. Если оглянуться лет на десять назад, то всем очевидно: состояние транспортной инфраструктуры тогда и сегодня — земля и небо, — комментирует Максим Руднев. — У нас в столице сегодня на линии выходят электробусы, развивается сеть речного транспорта, с огромной скоростью строятся новые станции метро, а МЦК, МЦД, БКЛ соединили округа, районы, близлежащие населенные пункты».

Руководитель исполкома Московского городского реготделения «Единой России» отметил, что сейчас обновляются трамваи, составы метро и пригородные электрички, развита сеть каршеринга.

«Москва уже не кажется такой большой, когда ты можешь легко добраться с одного конца города на другой в любое время суток», — добавил он. Более 15 000 мест на перехватывающих парковках сейчас доступно возле станций метро, МЦК или МЦД, а также работают 83 современных московских городских вокзала, перечислил Руднев.

«Опираясь на наказы и пожелания москвичей, мы будем работать над экологичностью, доступностью общественного транспорта и развитием инфраструктуры, улучшением сообщения с другими регионами за счет назначения дополнительных поездов, повышения скоростей движения и повышения сервиса пригородных перевозок», — сказал руководитель исполкома московского городского реготделения «Единой России». В качестве примера он привел, что уже к 2027 году из Москвы до Петербурга можно будет доехать за 2 часа.

Максим Руднев также отметил, что в Telegram-канале ЕР Москва ежедневно подробно рассказывается о каждом из 11 направлений программы партии.

«Целей перед нами много, и они действительно амбициозные и сложные, но Москва, безусловно, справится с этой задачей», — резюмировал он.