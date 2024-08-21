Краснодар, 21 августа, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Предприятия Белоглинского района Краснодарского края увеличили выпуск продукции базовых отраслей экономики на 28% за полгода. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.

Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«В прошлом году Белоглинскому району удалось добиться роста в ключевых отраслях. В первом полугодии 2024 года положительная динамика сохраняется — крупные и средние предприятия обеспечили рост на 28%. Развиваются сельское хозяйство, пищевая промышленность, розничная торговля», — отметил Кондратьев.

По его словам, в 2023 году из краевого и федерального бюджетов в Белоглинский район направили 722 млн рублей. На эти средства были построены детсад, центр единоборств, фельдшерско-акушерский пункт.

«На этот год предусмотрели более 750 миллионов рублей в виде дотаций, субсидий и субвенций. Важно, чтобы статистика всегда трансформировалась в конкретный результат, важный для людей», — добавил губернатор.

Первый вице-губернатор Игорь Галась, в свою очередь, отметил, что в 2024 году район может улучшить свою позицию в комплексной оценке муниципальных образований. Добиться этого можно за счёт роста базовых отраслей экономики. А вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что сегодня в активной стадии два инвестпроекта по развитию уже существующих производств на общую сумму почти 1 млрд рублей. По его мнению, необходимо активизировать работу с краевым Агентством по привлечению инвестиций.

Также участники совещания отметили, что в экономике района ведущую роль играет агропромышленный комплекс — 54% занимает сельское хозяйство и 28,5% промпроизводство, преимущественно пищевых продуктов. Его состояние во многом определяет развитие в районе. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в настоящее время полевые работы идут в штатном режиме.