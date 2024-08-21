Москва, 21 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В России сформируют стратегию развития образования до 2030 года. Такое поручение профильным ведомствам по итогам стратегической сессии, посвящённой национальному проекту «Молодёжь и дети», дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе правительства.

Артем Геодакян/ТАСС

«В увязке с новым нацпроектом будет сформирована стратегия развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору», ― говорится в сообщении на сайте правительства.

Подготовить документ ведомства должны до 4 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля 2023 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения. В марте глава государства также заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования. По его словам, она является важной базовой вещью, и её развитие будет происходить на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.

В январе глава государства подчеркнул, что переход на новую систему образования будет плавным, дискриминации при приёме на работу граждан с любыми дипломами не будет. Он отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертов.

Как пояснил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, новая система высшего образования в России будет предусматривать три ступени — базовую, специализированную и аспирантуру.

8 августа Путин поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Эти мероприятия будут включены в нацпроект «Молодёжь и дети».