Париж, 21 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Семья известного французского актёра Алена Делона отказалась усыплять его бельгийскую овчарку по кличке Лубо вопреки последней воле артиста. Об этом 21 августа сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников Делона в соцсети X (ранее Twitter).

TASS /Davy Patrick/ABACA Ален Делон

В фонде отметили, что многие начали присылать им письма по поводу судьбы собаки Делона, которую актёр завещал усыпить, когда он умрёт, а также призвали не беспокоиться о судьбе животного.

«У неё есть дом и семья», сказала нам семья актёра, родственники позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Делон умер на 89-м году жизни. Актёр мирно скончался в своём доме в коммуне Души на севере Франции в окружении трёх своих детей и остальной семьи.

Телеканал BFM TV 19 августа сообщил, что Делона похоронят на неделе в коммуне Души в часовне, где покоится прах его 35 собак. За время жизни у актёра было почти 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году Делон рассказал, что завещал усыпить свою собаку Лубо, если он уйдёт из жизни раньше животного.

Первый фильм с участием Алена Делона («Когда вмешивается женщина») вышел в свет в 1957 году. Затем он снялся в главной роли в экранизации романа Патриции Хайсмитт «Талантливый мистер Рипли», после чего стал широко известен.

В числе его самых известны фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Актёр получил много почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей и немецкую «Золотую камеру».