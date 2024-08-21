Москва, 21 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обманули генерал–лейтенанта в отставке 78-летнего Владимира Криунева на один миллион рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

9 августа бывшему начальнику 3-го управления Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации позвонил неизвестный и сообщил, что его сбережения в опасности.

«Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранения денежных средств убедил Владимира Криунева обналичить денежные средства и передать курьеру», — рассказал собеседник.

12 августа Криунев снял со своего счета один миллион рублей и рядом с отделением банка передал их неизвестному человеку. Придя домой, Криунев попытался связаться с «правоохранителями», которые ему якобы звонили, но номер уже был заблокирован. Тогда генерал понял, что попался на уловку мошенников, и в этот же день обратился в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

Владимир Криунев родился в Ставропольском крае. Учился в Суворовском училище, в 1967 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище — одно из старейших высших военных учебных заведений СССР. С 1994 по 2001 год работал начальником 3-го управления Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации. Министерство обороны в те годы возглавлял Павел Грачёв. С 2021 года Владимир является председателем международной ассоциации «Кадетское братство», куда входят более 40 стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве задержали мошенника, который обманул экс-начальника управления авиации ФСБ и регионального директора авиакомпании «ЮТэйр» Николая Гаврилова на полтора миллиона рублей. При этом участковый проводил беседу о видах мошенничества с бывшим генералом ФСБ незадолго до произошедшего.