Москва, 21 августа, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra. Об этом 21 августа сообщили в редакции.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Причина блокировки не сообщается. ASTRA. press был добавлен в реестр «неуказанным госорганом», ― говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Согласно карточке, решение о приостановке доступа было принято 2 августа.

«Доступ ограничивается к сайту», ― говорится в сообщении на универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет.

В редакции добавили, что издание работает с начала спецоперации на Украине. При этом сайт Astra запустили в апреле 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Роскомнадзор заблокировал в России доступ к мессенджеру Signal за нарушение требований законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

С 12 июля Роскомнадзор ограничил доступ к латвийской русскоязычной коммерческой платформе «Книга фанфиков» («Фикбук»). До этого ведомство потребовало от владельцев платформы удалить запрещённую в России информацию, содержащую пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено).

В конце июня Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook. На нём можно было купить книги авторов, не издающихся в России.