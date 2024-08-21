Москва, 21 августа, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Акции предприятий, входящих в группу компаний (ГК) Raven Russia ― крупнейшего владельца складской недвижимости в РФ, могут обратить в доход государства. На этом настаивает Генеральная прокуратура РФ, которая направила соответствующий иск в арбитраж. Об этом 21 августа со ссылкой на источники в надзорном ведомстве сообщила газета «Коммерсантъ».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Поводом для этого стали обвинения в адрес владельцев крупнейших логистических активов России в притворных сделках. Так, сотрудники ГП выявили факты незаконного установления группой лиц контроля над стратегическими обществами и нарушения законодательства о специальных экономических мерах.

По данным ведомства, сомнительные схемы проворачивала одна из компаний Raven Property под названием Group Limited, созданная в 2005 году на острове Гернси, находящемся под юрисдикцией Великобритании.

Правоохранители полагают, что до 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские компании, владеющие крупными складами на территории России. При этом о таких сделках официальные органы власти она не уведомляла. Таким образом под контроль Group Limited перешли российские логистические компании, имеющие стратегическое значение. Приобретённые предприятия оформлялись на десяток офшорных структур. В итоге Raven Property Group в обход наложенных на это ограничений скупила активы из почти 2 млн кв. м логопарков, а затем легализовала их благодаря ряду притворных сделок.

В Генпрокуратуре добавили, что это не помешало компании, имеющей стратегическое значение для обороны и безопасности РФ, поддержать реализацию антироссийских санкций, введённых Западом. Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности», подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Москве судебные приставы начали исполнение решения суда о передаче в доход государства гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду, принадлежащих банкиру Алексею Хотину, приговорённому к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей.

2 июля судебные приставы изъяли и передали в доход российского бюджета акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу.

Генеральная прокуратура РФ 3 августа подала иск об изъятии имущества замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, задержанного на рабочем месте. Изъять имущество ГП также требует и у членов семьи подозреваемого в тяжких преступлениях. В частности, ведомство потребовало обратить в доход государства офисное здание, принадлежащее Симоненко. В нём находятся два межрайонных отдела судебных приставов, стоматологическая клиника, парикмахерская, компания по оказанию юридических услуг.