УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов
Москва, 21 августа, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил гимн Лиги чемпионов, сделав акцент на вокальной части. Об этом 21 августа сообщил стриминговый сервис Okko, который будет транслировать предстоящие матчи еврокубков.
УЕФА решил вернуться к оркестровой версии. В последний раз она звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Из мелодии убрали инструментал, изменив звучание.
Сам гимн написал британский композитор и дирижёр Тони Бриттен в 1992 году. В основу мелодии он взял произведение Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Полная версия гимна длится около трёх минут.
В прошедших первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении. Жеребьёвка основного раунда Лиги чемпионов пройдёт 29 августа.
В Лиге чемпионов УЕФА 2024/25 примет участие 81 команда. Это будет первый сезон в новом формате, где на этапе лиги каждая команда сыграет по восемь матчей против разных соперников, но все 36 команд ранжируются в общую группу. Финал пройдёт 31 мая 2025 года в Германии.
Как сообщало 20 августа ИА Регнум, футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед экс-игроком команды Килианом Мбаппе. Сумма задолженности составила 55 млн евро. Если вина ПСЖ будет доказана, клубу грозит временный запрет на трансферы и лишение лицензии УЕФА.