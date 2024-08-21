Москва, 21 августа, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил гимн Лиги чемпионов, сделав акцент на вокальной части. Об этом 21 августа сообщил стриминговый сервис Okko, который будет транслировать предстоящие матчи еврокубков.

MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии. В последний раз она звучала в финале 2006 года, когда испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». Из мелодии убрали инструментал, изменив звучание.

Сам гимн написал британский композитор и дирижёр Тони Бриттен в 1992 году. В основу мелодии он взял произведение Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Полная версия гимна длится около трёх минут.

В прошедших первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении. Жеребьёвка основного раунда Лиги чемпионов пройдёт 29 августа.

В Лиге чемпионов УЕФА 2024/25 примет участие 81 команда. Это будет первый сезон в новом формате, где на этапе лиги каждая команда сыграет по восемь матчей против разных соперников, но все 36 команд ранжируются в общую группу. Финал пройдёт 31 мая 2025 года в Германии.

Как сообщало 20 августа ИА Регнум, футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед экс-игроком команды Килианом Мбаппе. Сумма задолженности составила 55 млн евро. Если вина ПСЖ будет доказана, клубу грозит временный запрет на трансферы и лишение лицензии УЕФА.