Геническ, Херсонская область, 21 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) сняло ряд подразделений с херсонского направления для переброски их на север. Об этом 21 августа рассказал командир расчёта барражирующих боеприпасов «Ланцет» российских Воздушно-десантных сил группировки войск «Днепр» с позывным Рысь.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север, туда двигалась», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Командир расчёта уточнил, что уже в течение некоторого времени вместе со своими бойцами наблюдает переброску сил украинских боевиков на другие участки линии боевого соприкосновения.

«Противника уменьшилось по количеству на херсонском направлении. Мне кажется, они оттянулись», — добавил Рысь.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Львова Андрей Садовый 18 августа заявил, что атака ВСУ на Курскую область имеет страшную цену. По его словам, жителям контролируемой Киевом территории нужно это осознать.

Президент России Владимир Путин 12 августа рассказал, что украинские формирования несут драматические потери в приграничных районах, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Глава государства подчеркнул, что Киев не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.

Украинские формирования с 6 августа начали попытку вторжения в Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ пройти вглубь российской территории. По данным Минобороны РФ на 20 августа, украинские боевики потеряли с начала вылазки на этом направлении более 4130 бойцов.