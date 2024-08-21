Курск, 21 августа, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Жертвами атаки Вооружённых сил Украины на Курскую области стали более 30 человек. Об этом 21 августа сообщили в медицинских службах.

Владимир Гердо/ТАСС

«На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область», ― сообщил представитель медслужбы, которого процитировала «Газета.Ru».

Кроме того, ещё 143 человека получили травмы различной степени тяжести. Из них 79 человек доставили в больницы, в том числе четырёх детей.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Минобороны РФ 20 августа обнародовало информацию о том, что ВСУ потеряли с начала вылазки на курском направлении более 4130 бойцов.

Врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко 16 августа сообщил, что после атак Вооружённых сил Украины на регион с 6 августа пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, включая десять детей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский без поручения США никогда бы самостоятельно не решился отправить украинские войска для атаки на Курскую область. Руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал детским лепетом заявления американских властей о непричастности к действиям Киева.