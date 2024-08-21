Москва, 21 августа, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений «ФосАгро» увеличила поставки минеральных удобрений на внутренний рынок на 7,1%, до 1,74 млн т. По данным компании, основной прирост в продажах I полугодия пришёлся на фосфорные и высокотехнологичные комплексные удобрения.

Сайт «ФосАгро»

По словам гендиректора «ФосАгро» Михаила Рыбникова, российский АПК остаётся для компании приоритетным потребителем.

«Во многом рост продаж в первом полугодии обеспечен ростом «ФосАгро» именно в российском сегменте», — отметил Рыбников.

По его словам, во втором полугодии усилия добывающих, перерабатывающих и логистических активов «ФосАгро» будут сосредоточены на обеспечении потребностей внутреннего рынка. Для этого в России «ФосАгро» развивает собственную сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион»: только за последние пять лет в неё инвестировано около 4 млрд руб.

По данным Минсельхоза России, к настоящему времени потребность российского АПК на 2024 год обеспечена уже на 80%. Об этом сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Производителям в целом удаётся удерживать ритмичность поставок удобрений в регионы, чему способствует приоритизация перевозок минеральных удобрений по сети РЖД, при поддержке правительства и профильных ведомств.

Совместные усилия российской индустрии минудобрений, Минпромторга и Минсельхоза России по поддержке АПК оправдывают себя. Несмотря на тяжёлые погодные условия, ведомство сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн.

Это не только заслуга аграриев, работающих практически в любых условиях. Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев уверен, что без соответствующих технологий этот результат был бы недостижим.

«Несмотря на аномальные заморозки и жару в целом ряде регионов, в сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика: львиную долю последствий этих аномалий удалось преодолеть благодаря своевременному применению высокотехнологичных минеральных удобрений», — отметил Гурьев.

По данным Росстата, индекс производства сельхозпродукции в январе–июне в России, даже в сложнейших погодных условиях, составил 100,9%. К 2030 году объём производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

По всей видимости, решение этой задачи будет связано с развитием индустрии минеральных удобрений, которая, по словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, «сегодня является самодостаточной и динамично развивающейся». За последние десять лет Россия увеличила производство минеральных удобрений в полтора раза, став крупнейшим в мире экспортёром минеральных удобрений. Приоритетным же рынком для отрасли удобрений остается Россия. За эти годы российский АПК увеличил применение минудобрений в 2,5 раза.