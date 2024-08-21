Москва, 21 августа, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group, замеченная в атаке на Курскую область, действует на Украине уже два года. Первый опубликованный пост, связанный с действиями ЧВК в этой стране, датируется 26 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях главы ЧВК Деррика Бэйлса.

Forward Observations Group Наёмники ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область

На снимке изображён подбитый бронеавтомобиль, в качестве подписи ― эмодзи украинского флага. Также на фотографии с членами ЧВК в геолокации указан Киев.

На других снимках и видео зафиксированы действия Forward Observations Group зимой-весной 2024 года, в частности, в Часовом Яре. На кадрах запечатлён человек с татуировками, аналогичными татуировкам Бэйлса.

При этом Forward Observation Group отказалась комментировать своё участие в нападении на Курскую область. В беседе с «РИА Новости» представители ЧВК сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

«При всём уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — заявили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети снимок с надписью «Ребята в Курске», на котором изображены трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками на фоне бронемашины.

Министерство иностранных дел России заявило, что участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника украинского конфликта. МИД также вызвал временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест в связи с действиями незаконно проникших в Курскую область журналистов из США, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК во вторжении украинских формирований в регион РФ.

20 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в числе иностранных наёмников украинских войск в Курской области есть военнослужащие подразделений НАТО. По его словам, ВСУ добавили в состав своих боевиков огромное количество наёмников из-за рубежа.