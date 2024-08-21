Анкара, 21 августа, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Введённые западными странами санкции против России сыграли злую шутку с их собственной экономикой. Такое мнение 21 августа высказал глава турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметил в беседе с «РИА Новости» политик, конфликт на Украине является не только противостоянием Москвы и Киева, но и противостоянием атлантической системы с Россией. При этом западные антироссийские санкции не дали ожидаемого результата.

«Наоборот, российская экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой», — сказал он.

Периничек отметил, что военные операции украинских формирований, такие как контрнаступление, не увенчались успехом. Также, по его словам, не дала никаких результатов «мирная» конференция по Украине в Женеве.

«В это время Россия начала укреплять и развивать свои отношения на евразийском и азиатском направлениях. Атлантический фронт не добился успеха ни на экономическом, ни на военном, ни на дипломатическом направлениях», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, из доклада Пентагона 15 августа стало известно, что США ввели антироссийские санкции в отношении 4800 лиц и организаций, в том числе свыше 80% банковской системы РФ, однако до сих пор не могут эффективно поддерживать их действие. В американском ведомстве признали, что власти США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введённых ограничений.

Американский аналитик Майкл Хадсон в начале июля отмечал, что санкции Запада против России привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По его словам, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что обернулось расколом Европы.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 20 августа рассказал, что отечественные компании продолжают завоёвывать мировой рынок. С января по май 2024 года экспорт вырос почти на 11,5%, уточнил он.