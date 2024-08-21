Калуга, 21 августа, 2024, 08:35 — ИА Регнум. В Калужской области уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 21 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня ночью на границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены три беспилотника», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские дроны уничтожили в безлюдной местности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В Минобороны уточнили, что 11 воздушных целей российские военные нейтрализовали над территорией Московской области, 23 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области. Ещё три и два беспилотника соответственно силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Курской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили десять летевших в сторону столицы беспилотных летательных аппаратов, по меньшей мере три из которых сбили над территорией подмосковного Подольска. Он подчеркнул, что эшелонированная защита позволила успешно отразить одну из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью БПЛА.

В ночь на 21 августа в министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили об уничтожении в небе над регионом двух украинских дронов силами ПВО Минобороны РФ. Предварительно, в результате падения фрагментов БПЛА никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.