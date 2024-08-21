Улан-Удэ, 21 августа, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Мужчина, обвиняемый в совершении терактов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали в ноябре 2023 года по заданию украинских спецслужб, дал признательные показания. Об этом 21 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Михаил Синицын/ТАСС

Утверждается, что мужчина добровольно вступил в сотрудничество со следствием и способствует расследованию уголовного дела.

Речь идёт о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами 29 и 30 ноября 2023 года. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На месте происшествий были обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт и возбудили уголовное дело по двум статьям: п «а», «в» ч. 2, ст. 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц») и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Как передавало ИА Регнум, после совершения терактов мужчина скрылся с места преступления. 7 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемого в Омской области. Им оказался гражданин Белоруссии Сергей Еремеев, признавшийся, что действовал по указанию украинских спецслужб. 9 декабря Центральный районный суд Омска арестовал обвиняемого. На суде мужчина заявил, что намеревался парализовать движение поездов, чтобы воспрепятствовать транспортировке военных грузов.