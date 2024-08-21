Иркутск, 21 августа, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Мужчина и его шестилетний сын погибли в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом в Иркутской области. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области

Авария произошла вечером 20 августа на 473-м километре федеральной автодороги Нижнеилимского района в районе поселка Семигорск. По предварительным данным, 31-летний водитель Toyota Avensis ехал со стороны города Усть-Кута в направлении Братска. Мужчина потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с большегрузом SITRAK.

Водитель автомобиля погиб на месте ДТП от полученных травм, его шестилетний сын был госпитализирован, но спасти ребёнка врачам не удалось. Кроме того, в салоне легкового автомобиля находились супруга водителя и трое детей: две девочки и мальчик в возрасте 12 и 13 лет. Всем пассажирам была оказана разовая медпомощь.

По данным МВД, у погибшего водителя не было водительского удостоверения. Никто в салоне не был пристёгнут ремнями безопасности. Кроме того, предполагается, что перед поездкой супруги употребляли алкоголь.

Сотрудники МВД и Следственного комитета начали проверку обстоятельств и причин смертельной аварии. Законность принятых следователями решений оценит прокуратура.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легковой автомобиль Mitsubishi 19 августа сбил двух несовершеннолетних девочек, перебегавших дорогу в Ново-Переделкино на юго-западе Москвы. Одну из девочек отправили в больницу на машине скорой помощи сразу после её прибытия. Второй пострадавшей потребовались реанимационные мероприятия на месте, после этого её также увезли в медучреждение.

Водителя автомобиля задержали.

19 августа в ДТП попал автобус, следовавший из Риги в Калининград. Авария произошла в Шакяйском районе Литвы. Пострадали 26 человек, в том числе дети. Всех получивших травмы доставили в больницы.