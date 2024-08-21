Москва, 21 августа, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В России начали продавать маршрутизаторы (роутеры) с заранее установленной технологией VPN. Об этом 20 августа сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Иван Шилов ИА Регнум Интернет IT

По информации источника, спрос на подобные устройства в первой половине августа существенно вырос по сравнению с концом июля — количество проданных роутеров с предустановленным VPN выросло на 40%. При этом стоимость маршрутизаторов со встроенной поддержкой технологии VPN в среднем более чем в два раза превышает стоимость обычных роутеров и составляет около 6 тыс. рублей.

Отмечается, что технология действительно может оказаться полезна в ряде случаев, в том числе для устройств, производители которых перестали поддерживать программное обеспечение на территории России, но при этом несёт некоторые риски. Специалисты подчёркивают, что использование VPN может позволить злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей через незащищённое виртуальное сетевое соединение.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что с начала августа российские пользователи нескольких VPN-сервисов столкнулись с проблемами в их работе. Произошло это на фоне возросшего числа жалоб на проблемы в работе видеохостинга YouTube. В частности, сообщалось, что сервис перестал воспроизводить видео высокого качестве почти во всех браузерах в России. На портале «Сбой.рф» отмечалось, что сбои в работе видеохостинга могут носить технический характер. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предупреждал, что замедление работы YouTube в России связано в том числе с тем, что Google после начала специальной военной операции перестал обслуживать находящиеся в РФ серверы, на которых хранится основной объём видеоконтента.