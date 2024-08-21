Москва, 21 августа, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Российское правительство поддержало законопроект, который позволит властям составлять административные протоколы на граждан, которые покинули Россию и совершают правонарушения уже за пределами страны.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». В настоящее время законодательство РФ допускает применение в отношении таких лиц лишь статьи Уголовного кодекса (УК). При этом Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) может использоваться в отношении уехавшего гражданина только в рамках статьи «Участие в деятельности нежелательной организации».

Журналисты уточнили, что новый законопроект дополнит перечень применяемых административных статей теми, которые касаются экстремизма, злоупотребления свободой слова или дискредитации Вооружённых сил России. Правительство считает, что указанное нововведение повысит уровень защищённости интересов общества и государства.

Концепцию законопроекта разработал Госсовет Татарстана.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Совет Федерации одобрил законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных в России организаций. Так, документ, касающийся административной ответственности, вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций.

С 1 июля в РФ начала действовать уголовная ответственность за нарушение норм антитеррористической защищённости объектов. Она наступает после неоднократного привлечения к административной ответственности за подобные проступки. Нарушителям может грозить тюремный срок до семи лет.