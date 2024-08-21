Бейрут, 21 августа, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Не менее 135 ракет запустила с ливанской территории радикальная организация «Хезболла» в направлении севера Израиля. Об этом 21 августа сообщил израильский портал Ynet News.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС Работа израильской ПВО

Утром 21 августа радикалы из «Хезболлы» выпустили по северным израильским общинам около 135 ракет. В некоторых населённых пунктах активировали сирены, предупреждающие об опасности с воздуха.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия «Хезболлы» в районе Бекаа в Ливане. После атак произошла серия вторичных взрывов. В ЦАХАЛ утверждают, что это говорит о большом количестве оружия, которое хранилось на объектах, подвергшихся ударам.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковала объект, который использовался системой ПВО «Хезболлы» и представлял угрозу для самолетов ВВС Израиля. Израильские самолёты также ударили по району Дейр-Канун на юге Ливана, где ликвидировали одного из представителей «Хезболлы» — Хусейна Али Хусейна.