Берлин, 21 августа, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Германия без всяких условий и исключений продолжит поддерживать Украину, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Чиновник подчеркнул, что выражает позицию немецкого правительства. Хабек отметил, что в случае поражения Украины в конфликте с Россией сложится крайне опасная ситуация.

Вице-канцлер напомнил, что страны «Группы семи» (G7) планируют выделить Киеву новый кредит, чтобы украинская сторона смогли приобрести все необходимые ей вооружения. В рамках указанной поддержки Украине предоставят €50 млрд.

При этом в 2025 году Киев получит от Берлина ещё €4 млрд. Хабек указал на необходимость размещения для стран G7 заказов на производство оружия, поскольку его запасы могут исчерпаться. Министр также пообещал, что Берлин не бросит Украину, даже если Киев останется без американской помощи в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) написала, что в рамках планируемого бюджета у Германии не осталось денег для нового пакета помощи Киеву. Журналисты также уточнили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился не утверждать дополнительные заявки от немецкого минобороны.

Британский портал UnHerd позже распространил информацию о том, что Берлин может прекратить оказание помощи Украине из-за информации о причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». 19 августа Олаф Шольц заявил, что Германия уже является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки.