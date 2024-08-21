Москва, 21 августа, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Постоянное представительство России при Организации Объединённых Наций назвало неприемлемым и позорным молчание международного сообщества относительно организованных киевским режимом убийств российских журналистов. Соответствующее заявление диппредставительство распространило во вторник, 20 августа, в связи с годовщиной гибели журналистки Дарьи Дугиной в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дарья Дугина

«Считаем неприемлемым позорное молчание международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ. Рассматриваем это как потворство дальнейшим, ещё более циничным и бесчеловечным злодеяниям Киева», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ при ООН.

В российской дипмиссии подчеркнули, что киевский режим использует самые жестокие методы для достижения своих преступных целей, и призвали профильные международные организации отказаться от политики «двойных стандартов» и решительно осудить преднамеренные организованные Киевом убийства российских журналистов.

Дарья Дугина, дочь российского философа и политолога Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате взрыва автомобиля, в котором она ехала с фестиваля «Трагедия». Правоохранительные органы установили, что убийство журналистки организовали украинские спецслужбы.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня в результате действий украинских войск погиб корреспондент интернет-издания News.ru Никита Цицаги, когда он работал возле Никольского монастыря под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Незадолго до этого под обстрел ВСУ попали сотрудники НТВ, из-за чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев получил тяжёлое ранение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала международные структуры, в первую очередь ЮНЕСКО, реагировать на нападения и убийства журналистов и осудить преступные действия киевского режима.