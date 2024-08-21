Чикаго, США, 21 августа, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис утверждена кандидатом в президенты страны от Демократической партии по итогам состоявшегося 20 августа формального голосования, которое проходило на спортивной арене United Center в Чикаго, передает CNN.

Charles Rex Arbogast/AP/TASS Камала Харрис

Харрис и ее напарник — губернатор Миннесоты Тим Уолц выступили из Висконсина, где они проводят предвыборный митинг. Видеозапись выступления показали делегатам съезда, после чего началось голосование.

На первом этапе состоялось закрытое электронное голосование, затем началось оглашение результатов открытого голосования. Первыми огласили результаты внутрипартийного выбора депутаты штата Делавэр, как родного для Харрис региона.

«Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента», — объявил модератор.

Голосование по кандидатуре Харрис продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов вице-президента Камалу Харрис в опросе, организованном миллиардером Илоном Маском в социальной сети X.

18 августа издание The Washington Post опубликовало результаты соцопроса, проведённого совместно с телеканалом ABC и компанией Ipsos, которые показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в уровне поддержки среди зарегистрированных избирателей (49% против 45%). Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. Всего было опрошено 1975 респондентов. Статистическая погрешность составила 2,5 процентного пункта.

Выборы главы государства в США состоятся 5 ноября. Основными соперниками в борьбе за пост главы Белого дома станут кандидат от республиканцев Трамп и кандидат от демократов Харрис.