Вашингтон, 21 августа, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов вице-президента Камалу Харрис в опросе, организованном миллиардером Илоном Маском в социальной сети X.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы в США

«Поскольку многие люди спрашивали, вот… опрос. За кого вы будете голосовать?» — говорится в сопровождающем опрос сообщении.

Спустя чуть более двух часов с начала голосования в поддержку политика-республиканца высказались 78,3% пользователей. Кандидатуру Харрис поддержали 21,7%. Всего на данный момент проголосовало почти 1,4 миллиона пользователей соцсети X.

Опрос продлится ещё 21 час.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа издание The Washington Post опубликовало результаты соцопроса, проведённого совместно с телеканалом ABC и компанией Ipsos, которые показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в уровне поддержки среди зарегистрированных избирателей (49% против 45%). Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. Всего было опрошено 1975 респондентов. Статистическая погрешность составила 2,5 процентного пункта.

Согласно опросу, проведённому изданием The Wall Street Journal, 49% американцев высказались в поддержку Трампа, 47% заявили о готовности поддержать Харрис. В рамках социологического исследования было опрошено 1000 человек. Опрос проводился в период с 23 по 25 июля. Статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.