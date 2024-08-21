Дакар, 21 августа, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Акция протеста, участники которой потребовали выслать посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, прошла 20 августа в столице указанной африканской страны Дакаре. Об этом сообщило агентство APA.

Bajpaiabhinav Флаг Сенегала

Демонстранты собрались перед зданием украинского посольства. По данным журналистов, полицейские задержали 12 активистов организации «Фронт за вывод французских военных баз из Сенегала». Через несколько часов их отпустили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в аккаунте посольства Украины в Сенегале появилась видеозапись с поддержкой террористов в Мали. После этого Пивоварова вызвали в сенегальское министерство иностранных дел.

4 августа власти Мали объявили о решении разорвать дипломатические отношения с Киевом. Малийское руководство пошло на такой шаг из-за поддержки, которую киевский режим оказывает вооружённым террористам. Кроме Мали, о разрыве отношений с Украиной объявил Нигер.

9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной говорит о растущем понимании африканскими странами террористической сущности киевского режима.